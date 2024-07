Testspiel beim FC Neukirchen-Vluyn Sonsbeck nach der Pause für Gegentore besonders anfällig

Testspiel Am Mittwochabend steht nach der 1:7-Niederlage gegen den Regionalligisten MSV Duisburg die zweite Vorbereitungspartie an. Gegner ab 19 Uhr ist der FC Neukirchen-Vluyn aus der Bezirksliga. 14 Feldspieler stehen Losing dann zur Verfügung. Jetzt ist auch klar, wo der Test gegen Armina Klosterhardt stattfindet. Der SVS erwartet den Landesliga-Neunten der Vorsaison am Samstag, 20. Juli, im Sportpark.



Der Gegner Der FC Neukirchen-Vluyn befindet sich seit dem 2. Juli in der Vorbereitung. „Wir wollen in der Bezirksliga oben mitspielen“, sagt Trainer Abdelaziz Zenzoul . Da kommt der SV Sonsbeck gerade recht. Auch der FC-Coach wird nicht alle Spieler zur Verfügung haben. Yassine Riad fehlt urlaubsbedingt, Melvin Sijercic, Stephan Winkler und Khalil Albazal sind noch verletzt. Alexander von Gerhardt Weber, der Neuzugang von den Budberger A-Junioren, fällt wegen einer Zahn-OP aus. Nerman Hamzic muss arbeiten.