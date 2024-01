Fußball-Oberligist startet mit der Vorbereitung Re-Start in Sonsbeck mit zwei Neuzugängen

„Ich habe die letzten zwei Jahre immer die Sommervorbereitung bei der ersten Mannschaft in Venlo mitgemacht, den Sprung zum Profi aber nicht geschafft, sodass ich mich jetzt mehr auf mein Studium und den Beruf konzentrieren möchte“, erklärte der Neuzugang, der bei der U21-Mannschaft in Venlo acht Trainingseinheiten in der Woche absolvierte plus ein Spiel am Wochenende. „Teilweise war ich von 8 bis 15.30 Uhr am Platz. Nur montags und freitags war gegen 13 Uhr Ende. Da blieb für den Beruf keine Zeit mehr“, fügte Martens-Fleurkens hinzu. Jetzt arbeitet er im Familienunternehmen in der Immobilienbranche und studiert an der Fern-Uni Hagen Wirtschaftswissenschaften.