Fußball-Oberliga SV Sonsbeck ringt Germania Ratingen ein Remis ab

Die Hausherren hatten sich viel vorgenommen und wollten nach nur einem Punkt in den ersten zwei Ligaspielen endlich den ersten Dreier in 2024 einfahren. Nun liefen sie bereits nach einer Viertelstunde dem Rückstand gegen den Tabellensiebten hinterher. In der 17. Minute stürmte Binn wieder in die Gefahrenzone und flankte gefährlich vors RSV-Tor. Denis Massold kam aber einen Schritt zu spät. Obwohl Ratingen nach 20 Minuten besser in die Partie fand, blieben die Sonsbecker brandgefährlich und hatten noch vor der Pause zwei weitere Großchancen.