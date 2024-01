Fußball-Oberligist reagiert auf Personalmisere Ein neuer Sechser für den SV Sonsbeck

Dem SVS-Trainer war nicht wohl dabei, als er den Testkick in Goch absagte: „Das ist nicht meine Art. Aus Respekt vor dem Gegner mache ich so etwas nur sehr ungern. Aber am Montag standen mir für Mittwoch nur zehn Feldspieler zur Verfügung. Hinzu kamen drei Fragezeichen.“ Er sei aber guter Dinge, dass das nächste Testspiel am Sonntag beim Landesligisten 1. FC Lintfort wie geplant stattfinden könne. So würden dann Pütz, Tobias Meier und Philipp Elspaß wieder dabei sein.