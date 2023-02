Fußball-Oberliga Dusel-Tor bringt den SV Sonsbeck um den Lohn

Mit viel Selbstvertrauen im Rücken agierten die Rot-Weißen zu Beginn. Die Sonsbecker ließen den Ball gut in den eigenen Reihen laufen und versteckten sich wie schon in Krefeld nicht. Der Spitzenreiter hatte mit dem tiefen Rasen und starken Hausherren zu kämpfen. Die ersten Möglichkeiten gehörten den Rot-Weißen. Pütz (7.) und Janßen (12.), der seinen Gegenspieler im Laufduell alt aussehen ließ, scheiterten am gut parierenden Marcel Lenz im Velberter Tor. Eine Standardsituation brachte die Losing-Elf unglücklich in Rückstand. Die scharfe Ecke von Max Machtemes verwertete Tristan Duschke aus dem Gewühl zum 1:0. Verdient war die Führung nicht, da Sonsbeck die aktivere Mannschaft war.