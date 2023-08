Fußball-Oberliga SV Sonsbeck landet bei Aufsteiger Frintrop ersten Saisonerfolg

Nach schöner Vorarbeit von Yechan Baek köpfte Keisers zum 2:0 (69.) ein. Der eingewechselte Denis Massold hatte sogar noch das dritte Tor auf dem Fuß. Aber der Flügelspieler scheiterte am linken Innenpfosten. Auch Yannick Reiners schaffte es nicht mehr, einen Ehrentreffer zu erzielen. Frintrops Torjäger fand in der 84. Minute auch in Holzum seinen Meister. In der Schlussphase kämpften die Rot-Weißen mit allem, was sie hatten für den „Dreier“. Bezeichnend war da der Einsatz von van Schyndel, der sich kurz vor Ende in einen Schuss von Elias Brechmann warf und zur Ecke klärte.