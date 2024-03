Fußball-Oberliga SV Sonsbeck schlägt wieder nach Standards zu

Jannis Pütz und Kapitän Schoofs waren bereits in der Anfangsphase lautstark auf dem Feld unterwegs. Sie versuchten so, das Ruder umzureißen. Schoofs selbst war‘s, der nach einer Ecke von Pütz zum 1:1 (25.) ausglich. Für Massold war bereits nach einer halben Stunde Schluss. Der 22-Jährige musste mit Oberschenkelproblemen vom Feld. In der 42. Minute lenkte Holzum einen Ball von Yildirim gerade noch über die Torlatte. Im zweiten Abschnitt entwickelte sich ein offenes und spannendes Spiel.