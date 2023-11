Derby-Pleite in der Fußball-Oberliga Sonsbecker Positivserie reißt beim SV Straelen

Das letzte Tor in einer turbulenten Startphase markierte Goalgetter Cejas. Nachdem Hirsch sich über die linke Seite durchgesetzt hatte, konnte Jonas Holzum gegen Markus Müller noch retten. Gegen Cejas‘ Nachschuss war er dann aber machtlos – 1:2 (28.). „Es war ein intensives Derby mit einer ausgeglichenen ersten Halbzeit. Es ging hin und her. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Aber insgesamt haben wir kompakt gestanden und nicht so viel zugelassen“, meinte Straelens Cheftrainer Sunay Acar nach dem Schlusspfiff, der sein Team in einem 4-4-2 System aufbot. Neben Cejas stürmte diesmal der 35-jährige Müller, der für den gesperrten Spielmacher Isaak Kang auflief. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten die Gäste nochmals Glück. Takumi Yanagisawa scheiterte am linken Pfosten.