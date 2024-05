Fußball-Oberligist weiter ohne Neuzugang Conner Wastian zieht’s vom SV Sonsbeck zum SV Scherpenberg

Bis zu sechs Probespieler schauten zuletzt bei einer Trainingseinheit vorbei. 15 Oberliga-Fußballer aus dem aktuellen Kader, darunter die Torhüter Jonas Holzum und Jannik Hinsenkamp, werden auch in der kommenden Saison das SVS-Trikot tragen. „Der neue Kader soll aus 19, 20 Feldspielern und drei Torhütern bestehen“, sagt Losing. Sechs Akteure haben sich noch nicht entschieden, ob sie in Sonsbeck bleiben wollen. So ist die sportliche Zukunft von Johnny Lu, Sanjin Vrebac, Yechan Baek, Noah Cain, Daiki Hara und Felix Geisler weiter offen.