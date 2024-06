Drei Zugänge für den Fußball-Oberligisten SV Sonsbeck verpflichtet zwei Japaner für die Offensive

Mit mindestens zwei Japanern wird der SV Sonsbeck in die nächste Oberliga-Saison gehen, in der wieder der frühzeitige Klassenerhalt im Vordergrund steht. Der 22-jährige Yuichiro Kichise sowie Taira Kayama, der am 22. Juni seinen 20. Geburtstag feiert, sollen die Offensive beleben. Ihr Landsmann Daiki Hara hatte die Erwartungen nicht erfüllen können. Er war in der Winterpause geholt worden, blieb aber ohne Torerfolg und gehört zu den zehn Abgängen.