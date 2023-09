Fußball-Oberligist verliert in Mülheim Sonsbecks Jannis Pütz sauer über Rote Karte

Eine unglückliche 0:1 (0:1)-Niederlage musste der SV Sonsbeck in der Fußball-Oberliga beim Aufsteiger Mülheimer FC 97 einstecken. Bei den Gästen waren zwei Kleinigkeiten entscheidend für die zweite Saisonpleite. Ein individueller Fehler von Servet Furkan Aydin und eine Rote Karte gegen Spielgestalter Jannis Pütz brachten die Rot-Weißen auf die Verliererstraße. Entsprechend angefressen war Trainer Heinrich Losing nach dem Schlusspfiff: „Das Ergebnis ist eine Katastrophe. Wir waren die erste halbe Stunde die klar bessere Mannschaft. Da würde ich sogar von einem Klassenunterschied sprechen. Ein Fehler in der Hintermannschaft brachte uns in Rückstand. Und nur wenige Minuten später hat uns ein übertriebener Platzverweis zurückgeworfen. Da hätte eine Gelbe Karte sowie eine deutliche Ermahnung vollkommen ausgereicht.“ In den Schlussminuten musste er zu allem Überfluss noch mit ansehen, wie Malik Bongers verletzt vom Platz humpelte. „Er ist umgeknickt. Wahrscheinlich hat Malik sich schwerer am Knie verletzt.“