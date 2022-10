Fußball-Oberliga : Harmlose Sonsbecker lassen alle Punkte in Cronenberg

Stand im Spiel in Cronenberg in der Sonsbecker Startelf: Chong Johnny Lu. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck Der SVS unterlag in Wuppertal durch ein Elfmeter-Tor kurz nach der Pause mit 0:1. In der Offensive blieb der Aufsteiger diesmal blass. Es folgt ein spielfreies Wochenende.

Heiner Gesthüsen, der Fußball-Abteilungsleiter des SV Sonsbeck, fasste die Leistung der ersten Fußball-Mannschaft des Klubs nach dem Spiel beim Cronenberger SC treffend zusammen: „Die Jungs hatten heute eine Lederallergie.“ Beim Oberliga-Aufsteiger lief auf dem kleinen Platz nicht viel zusammen. Eine echte Großchance konnte sich die Mannschaft von Trainer Heiner Losing diesmal nicht herausspielen. Das entscheidende Tor zur 0:1 (0:0)-Niederlage bei einem Gegner, der bis dahin erst zweimal gewonnen hatte, fiel durch einen fragwürdigen Strafstoß. „Die Jungs sind eben keine Maschinen“, sagte Losing.

Der Coach der Rot-Weißen nahm im Vergleich zum 4:1-Heimerfolg über den MSV Düsseldorf am Vorsonntag zwei Veränderungen in der Startelf vor. Chong Johnny Lu ersetzte Tobias Meier, der beruflich verhindert war. Und Denis Massold rückte für Luca Janßen in die Anfangsformation. Von Massold versprach sich Losing auf dem Kunstrasen mehr Impulse nach vorne.

Doch blieb’s zumeist bei den Offensivbemühungen, etliche Angriffe wurden nicht vernünftig zu Ende gespielt. Cronenberg hatte die erste Möglichkeit in der zehnten Minute. Keeper Tim Weichelt blockte den Versuch von Phil Knop klasse ab. In der 26. Minute tauchte Klaus Keisers in guter Position vor dem SC-Gehäuse auf, er blieb aber an einem Gegenspieler hängen. Kurz vor der Pause scheitert Massold an Schlussmann Yannik Radojewski (43.). Mit einer müden Nullnummer ging’s in die Kabinen.

Die zweite Hälfte war sieben Minuten alt, da zeigte Schiedsrichter Can Güzel nach einem Zweikampf zwischen Sebastian Leurs und Ilyas Vöpel auf den Punkt. Leurs, der heftig protestierte, soll den Cronenberger regelwidrig gestoppt haben. „Es war ein sehr zweifelhafter Strafstoß. Das war schon glücklich für den Gegner“, meinte Losing. Mohammed El Gourari trat an – und verwandelte souverän. Weichelt war chancenlos. Die Sonsbecker waren nun umso mehr in der Offensive gefordert. Doch vieles blieb weiter Stückwerk, mitunter war’s ein kopfloses Anrennen. Losing wechselte in der Folgezeit offensive Leute ein, schickte Innenverteidiger Philipp Elspaß mit nach vorne. Doch den Gästen gelang es nicht, Druck aufzubauen.

Die Cronenberger verteidigten leidenschaftlich und verdienten sich daher den „Dreier“. Für den SV Sonsbeck setzte es nach zwei erfolgreichen Pflichtspielen in der Oberliga und im Niederrhein-Pokal wieder eine Niederlage.

„Wir hatten zwar gute Momente, haben aber heute keinen guten Tag erwischt und waren vor dem gegnerischen Tor zu harmlos“, resümierte der SVS-Coach. Vor dem Aufsteiger liegt nun ein spielfreies Wochenende. „Das sollen die Jungs nutzen, um den Kopf freizubekommen“, sagte Losing. Weiter geht’s für die Rot-Weißen, die durch die Auswärtspleite auf den neunten Tabellenrang abgerutscht sind, am 6. November im heimischen Sportpark. Gegner ist ab 14.30 Uhr die SpVg Schonnebeck.