Fußball-Oberligist verliert in Hilden SV Sonsbeck leistet sich zu viele Ballverluste

Cheftrainer Heinrich Losing musste seine Anfangsformation im Vergleich zum 7:1-Kantersieg Anfang Mai über den TVD Velbert auf sechs Positionen verändern. Sebastian Leurs (beruflich verhindert), Robin Schoofs (privat verhindert), Alexander Maas (verletzt) sowie die erkrankten Lars van Schyndel, Johnny Lu, Connor Wastians und Jamie van de Loo fehlten. Somit starteten in Hilden Furkan Aydin, Ruben-Joan Martens, Noah Cain, Sanjin Vrebac, Denis Massold und Daiki Hara. Die 200 Zuschauer sahen einen turbulenten Beginn. Die Gäste fanden gut in die Partie und gingen durch Niklas Binn mit einem Flachschuss bereits nach fünf Minuten in Führung. Nach einem individuellen Fehler von Noah Cain kam Hilden durch Calvin Mockschan schnell zum Ausgleich (10.). Amin Bouzraa scheiterte kurz darauf am Aluminium (12.). Vrebac, der unter der Woche seinen Vertrag verlängerte, traf zum 2:1 (13.). Aber auch die zweite Führung hielt nicht lange. Nils Gatzke erzielte das 2:2 (23.).