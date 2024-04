Jonas Holzum wird beim 1:2 zum Elfmeter-Killer Oberligist SV Sonsbeck zeigt beim SC St. Tönis zwei Gesichter

Nach dem ersten Durchgang sah’s nicht nach einer SVS-Niederlage aus. In einer ausgeglichenen Partie agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe. „Ich weiß nicht, was nach der Pause wieder los war. Wir hatten alles im Griff und haben in der Kabine noch drüber gesprochen, was wir verbessern können – und dann funktionierte nichts mehr“, ärgerte sich Losing über die Leistung in Hälfte zwei. Nach der Pause bekamen die Sonsbecker keinen Zugriff mehr, verloren fahrlässig die Bälle und machten zahlreiche Fehler. Johnny Lu (52.) und Robin Schoofs (75.) verursachten zwei Strafstöße, die Holzum aber glänzend parierte. Die Gegentore fielen in der 71. Minute durch Julian Andres Suaterna und in der 87. Minute durch Lukas Stiels. Jamie van de Loo verkürzte erst in der Nachspielzeit. Kurz vor dem Schlusspfiff vergab Felix Geisler per Kopf sogar noch die Chance auf den Ausgleich. „Das 2:2 wäre aber nicht verdient gewesen. Denn dafür war die zweite Halbzeit einfach zu schlecht“, gab Losing zu. St. Tönis rückte nach dem Dreier auf Rang elf vor und ist mit 33 Punkten nun nur noch fünf Zähler von den Rot-Weißen entfernt. „Wir haben es unnötig spannend gemacht. Wir hätten das Spiel schon früher entscheiden müssen. Am Ende haben wir sogar noch Glück. Aber so ist Abstiegskampf“, meinte SC-Trainer Bekim Kastrati.