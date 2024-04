Fußball-Oberliga Sonsbecks Aufholjagd bleibt in Krefeld unbelohnt

Der KFC legte los wie die Feuerwehr und drückte dem Spiel von Beginn an seinen Stempel auf. Dimitrios Touratzidis, der überraschend in der Startelf stand, hatte die erste Möglichkeit auf dem Fuß (2.). Krefelds Torjäger scheiterte genau wie Sekunden später Maik Odenthal am gut parierenden Jonas Holzum im Gäste-Tor. In der fünften Minute war’s dann passiert: Nach einer Ecke traf Touratzidis per Kopf zum 1:0.