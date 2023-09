SV Sonsbeck verliert in Schonnebeck Heinrich Losings Vorahnung bestätigt sich

Nach dem Wechsel ging es dann hin und her. Vrebac per Kopf (47.), Lars van Schyndel (54.) und van de Loo (55.) vergaben die Chancen auf die Führung. Aber der Sonsbecker Offensive mangelte es am Sonntag an der nötigen Durchschlagskraft, darüber hinaus wurden oft die falschen Entscheidungen getroffen. Korytowski (49.) und Artur Golubytskij (57.) scheiterten derweil auf der anderen Seite. SVS-Torwart Holzum zeigte gegen Golubytskij erneut seine ganze Klasse.