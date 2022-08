Fußball-Oberliga : SV Sonsbeck verdient sich ein 0:0 in Velbert

Jannis Pütz nahm mit dem SV Sonsbeck einen Punkt aus Velbert mit. Er spielte 75 Minuten mit. Foto: Fabian Klos

Sonsbeck Der Aufsteiger trotzte einer Mannschaft, die durchweg mit Vollprofis besetzt ist, einen Punkt ab. Die Gäste stellten sich nicht nur hinten rein, sondern spielten gut mit. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte Max Fuchs sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß.

Von Andre Egink

Nach der unglücklichen 0:1-Niederlage am vergangenen Mittwoch gegen den KFC Uerdingen belohnten sich die Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck gestern bei der SSVg Velbert, ebenfalls ein Aufstiegsanwärter, mit einem verdienten 0:0. Der Aufsteiger versteckte sich nicht nur in der Defensive, sondern setzte wie gegen die Krefelder immer wieder gefährliche Nadelstiche. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte Max Fuchs sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß.

Sonsbecks Cheftrainer Heinrich Losing musste die Mannschaft auf zwei Positionen verändern. Für den Rot gesperrten Philipp Elspaß rückte Max Werner in die Innenverteidigung. Für den verletzten Alexander Maas lief Ahma Alzedaue auf der rechten Außenbahn auf. Wie schon im ersten Heimspiel, als der KFC zu Gast war, zeigten sich die Rot-Weißen auch in Velbert, wo die Sonsbecker Profibedingungen vorfanden, dass sie in der Oberliga kein Kanonenfutter sein möchten und die Gegner die Punkte nicht mal eben so einfahren können. Die Gäste machten dort weiter, wo sie am Mittwoch aufgehört hatten.

Info Tim Weichelt hält seinen Kasten sauber Es spielten Weichelt; Meier, Werner, Schoofs, Leurs, Terfloth, Pütz (76. Andich Abdeslam), Alzedaue (64. Lu), Keisers (71. Janßen), Massold (73. Fuchs), van de Loo (82. von Zabiensky). Tore keine. Zuschauer 410.

Nicht nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, einer enormen Laufbereitschaft und viel Zweikampfstärke überzeugten die Rot-Weißen in Velbert vor 410 Zuschauern, sondern sie spielten auch einen technisch guten Ball. Bereits nach 55 Sekunden tauchte Klaus Keisers von der linken Seite aus vor Keeper Marcel Lenz auf, der seine Farben aber vor einem frühzeitigen Rückstand bewahrte. Im ersten Durchgang vergab Jamie van de Loo noch eine weitere Großchance für die Gäste. Optisch gesehen hatte Velbert mehr Spielanteile, jedoch scheiterte der Titelanwärter immer wieder an einem SVS-Fußballer oder am Aluminium.

„Das war schon eine extrem anstrengende Partie. Vor allem nach dem Seitenwechsel merkte man, dass meine Jungs noch 75 Minuten in Unterzahl vom Mittwoch in den Knochen hatten. Aber sie haben alles rausgehauen und sich den Punkt redlich verdient“, meinte Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen.Auch Heimtrainer Dimitrios Pappas fand lobende Worte für den Aufsteiger: „Für uns ist ein Punkt natürlich zu wenig, aber Sonsbeck hat es auch gut gemacht.“

Nach dem Seitenwechsel drückte Velbert. Aber der Gegner fand kein Mittel, um die gut organisierte Hintermannschaft vor Kapitän Tim Weichelt zu überwinden. In der Schlussphase hatte Max Fuchs sogar noch zwei Möglichkeiten auf den Siegtreffer (90./90.+5.). Jedoch fand er seinen Meister in Lenz. Losing war rundum zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Ein riesen Lob an meine Jungs. Nach Mittwoch haben alle läuferisch, kämpferisch und spielerisch nochmals eine Top-Leistung auf den Rasen gebracht. Das sind in Velbert alles Vollprofis, und wir haben uns nicht versteckt.“