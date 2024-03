Fußball-Oberliga 2:3-Pleite – SV Sonsbeck lässt zu viele Großchancen liegen

Trotz einer aufopferungsvollen Leistung hat es am Sonntag keine weiteren Punkte für den SV Sonsbeck in der Fußball-Oberliga gegeben. Die Rot-Weißen unterlagen der Spielvereinigung Schonnebeck mit 2:3 (2:1). Denis Massold und Jannis Pütz brachten den Tabellensiebten jeweils in Führung. Trainer Heinrich Losing resümierte: „Ich bin stolz auf die Leistung. Schonnebeck ist kein Fallobst. Das ist eine Spitzenmannschaft mit erfahrenen Leuten, die schon Regionalliga gespielt haben. Dennoch haben wir den Gegner vor Probleme gestellt.“