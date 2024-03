Fußball-Oberligist spielt in Ratingen SV Sonsbeck beschäftigt die Torwartfrage

Scholz, der in Hünxe wohnt, und seine ersten Fußball-Schritte beim TV Voerde machte, wollte nach seinem Wechsel vom Regionalligisten 1. FC Bocholt eigentlich in Sonsbeck Stammkeeper werden. Doch muskuläre Beschwerden und Knieprobleme warfen ihn in der Sommer-Vorbereitung zurück, sodass aus einem Drei- ein Zweikampf wurde, wobei sich Holzum am Ende durchsetzte.