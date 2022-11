Fußball-Oberliga : Ausgeruhte Sonsbecker erwarten Tabellennachbarn

SONSBECK Nach einem spielfreien Wochenende setzt der SVS die Saison am Sonntag daheim gegen die SpVg. Schonnebeck fort. Die Pause habe der Mannschaft gutgetan, sagt Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen. „Die Saison schlaucht schon sehr – sowohl physisch als auch mental.“

Die Fußballer des Oberligisten SV Sonsbeck erwarten nach einer spielfreien Wochenende am Sonntag um 14.30 Uhr die Spielvereinigung Schonnebeck im Willy-Lemkens-Sportpark. „Nach zwei englischen Wochen in Folge kam die Pause genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Heiner Gesthüsen. Der Sportliche Leiter weiter: „Die Jungs haben ein freies Wochenende hinter sich, was auch bitter nötig war, um die Akkus mal wieder aufzuladen. Die Saison schlaucht schon sehr – sowohl physisch als auch mental.“