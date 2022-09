Fußball-Oberliga : SV Sonsbeck plötzlich in der Favoritenrolle

SONSBECK Der seit fünf Begegnungen ungeschlagene Aufsteiger trifft am Sonntag auswärts auf den kriselnden FC Kray. Die Essener haben bereits den Trainer gewechselt. Die SVS-Stürmer haben ihre Treffsicherheit wiedergefunden.

Wer hätte das vor der Saison gedacht: Der SV Sonsbeck gastiert am Sonntag um 15 Uhr in der Fußball-Oberliga beim FC Kray – und geht als klarer Favorit auf den Platz. Der Aufsteiger ist die Mannschaft der Stunde in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse, holte aus den letzten fünf Partien stolze 13 Punkte. Der Lohn für die Elf von Trainer Heinrich Losing: der Sprung in die obere Tabellenhälfte und Platz neun.

Die Rot-Weißen verbesserten ihre Chancenverwertung und erzielten in den letzten zwei Duellen in Kleve und gegen Monheim jeweils vier Treffer. Dabei haben die beiden Stürmer Klaus Keisers (vier Tore) und Jamie van de Loo (3) ihre Treffsicherheit wiedergefunden. Sehr beeindruckt waren die SVS-Anhänger vom 4:0-Kantersieg über den 1. FC Monheim im Willy-Lemkens-Sportpark. Das Team zeigte eine überragende Leistung. Und die Erfolgsserie soll in Essen ihre Fortsetzung finden. Losing ist selbst überrascht, dass es derzeit so gut läuft: „Obwohl zu Beginn die Punkte fehlten, waren wir in keinem Spiel chancenlos, was mich zuversichtlich machte. Aber es war auch nicht zu erwarten, dass wir in den schweren Spielen so erfolgreich sein werden. Das zeigt, dass wir konkurrenzfähig sind. Es macht mir weiterhin unheimlich Spaß mit der Truppe.“