Fußball-Oberliga SV Sonsbeck holt dritten Torhüter und verlängert mit Yechan Baek

Scholz gehörte in der abgelaufenen Saison dem Regionalliga-Kader der Bocholter an und kam auch zu einem Einsatz – sein Debüt verlief mit einem 1:5 gegen seinen Ex-Klub Rot-Weiß Oberhausen aber eher durchwachsen. Scholz, der in der Nähe von Hünxe wohnt, spielte in seiner Jugend im Nachwuchsleistungszentrum des Oberhausener Traditionsvereins. „Wenn es ganz schlecht läuft, könnte Jannik Hinsenkamp im Herbst vielleicht beruflich nach Salzburg gehen. Dieses Risiko konnten wir nicht eingehen, so dass wir noch einen dritten Keeper holen mussten“, sagt SVS-Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen. Über die Saison hinaus bleibt den Sonsbeckern unterdessen auch Winterzugang Yechan Baek erhalten – er hatte sich nach seinem Wechsel vom KFC Uerdingen im Laufe der Rückrunde zu einer echten Verstärkung entwickelt. Gesthüsen freut sich über die Verlängerung des Südkoreaners.