Fußball-Oberligist verschenkt erneut zwei Punkte 2:2 hinterlässt konsternierte Sonsbecker

Der SV Sonsbeck hat wie in der Vorwoche in Düsseldorf (1:1) zwei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga liegengelassen. Der Neuling gab den sicher geglaubten Heimsieg in der Schlussphase noch aus der Hand und trennte sich vom Drittletzten Cronenberger SC 2:2 (1:0). Für die 2:0-Führung sorgten Klaus Keisers und Jamie van de Loo. Ein spätes Elfmeter, der in der Entstehung fragwürdig war, leitete die Wende ein. Kurz vor dem Schlusspfiff kassierte Sonsbeck sogar noch den Ausgleich. Mit nun 47 Punkten stehen die Schützlinge von Trainer Heinrich Losing auf dem zwölften Platz. Der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt sieben Zähler. Losing konnte es nicht fassen: „Wir hätten es in den letzten Saisonspielen wesentlich einfacher haben können. Aber Abstiegskampf ist kein Wunschkonzert.“