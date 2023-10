3:1-Sieg in der Fußball-Oberliga Sonsbecks Innenverteidiger beweisen Torriecher

Philipp Elspaß hat im Stadion „Im Holtkamp“ seinen Torriecher bewiesen. Der Innenverteidiger steuerte zum 3:1 (1:1)-Erfolg des SV Sonsbeck in der Fußball-Oberliga bei Hamborn 07 zwei Treffer bei. Und auch am Ausgleich war er beteiligt. Die bislang in dieser Saison so offensivschwachen Rot-Weißen erzielten erstmals drei Tore in einer Partie. Mit dem Auswärtserfolg am elften Spieltag überholte das Team von Heinrich Losing die Hamborner in der Tabelle und schob sich auf Rang zwölf vor.