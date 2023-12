Fußball-Oberliga A-Junior Noah Thier spielt sich in Sonsbeck ins Blickfeld

Vor dem spielfreien Wochenende wurde Thier beim 3:1-Sieg im Testkick beim Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen eingewechselt. Losing nahm wichtige Erkenntnisse aus dieser Begegnung mit. „Es war ein gutes Spiel, in dem wir sehr dominant aufgetreten sind. Es ist nicht selbstverständlich, wenn man so viel durchwechselt. Aber die Jungs haben gezeigt, dass wir uns auf sie verlassen können“, lobte er den zweiten Anzug. Das Spiel in Broekhuysen wird Noah Thier aus der eigenen A-Jugend so schnell nicht vergessen. Der Abiturient wurde zur zweiten Halbzeit für Sebastian Leurs eingewechselt. Er trägt in der dritten Spielzeit das SVS-Trikot. Für Losing ist er ein Kandidat, der den Sprung in die Oberliga schaffen kann. „Noach spielt unbekümmert, geht häufig in Eins-gegen-eins-Situationen und hat einen starken linken Fuß. Hinzu kommt, dass er einen guten Charakter hat und vom Kopf her schon sehr reflektiert ist. Körperlich muss er aber noch ein wenig zulegen“, bemerkte der Chefcoach, der den Youngster regelmäßig beim Training vorspielen lässt.