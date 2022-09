Fußball-Oberliga : SV Sonsbeck will Heimbilanz aufpolieren

Sonsbeck Der Aufteiger erwartet am Sonntag den Tabellendritten 1. FC Monheim. Trainer Heinrich Losing gestand einen „Wechselfehler“ ein. Im Achtelfinale des Niederrhein-Pokals gibt’s ein Wiedersehen mit dem 1. FC Kleve.

Aus Fehlern lernt man. Heinrich Losing, der Trainer des Fußball-Oberligisten SV Sonsbeck, kennt diese Weisheit natürlich. Und der 43-Jährige ist jemand, der zu seinen Fehlern steht. „Dass wir in Kleve nach der 4:0-Führung noch so in Bedrängnis geraten sind, war auch mein Ding. Ich habe zu früh gewechselt, um Kräfte zu sparen. So kam aber ein Bruch in unser Spiel“, sagte Losing zum 4:3-Erfolg am Mittwochabend. Einen Vorwurf machte ihm niemand. Schließlich hielt die Serie der Rot-Weißen. Am Sonntag, 15 Uhr, soll auf heimischem Rasen das nächste Ausrufezeichen gesetzt werden. Gegner ist der 1. FC Monheim, der als Tabellendritter anreist.