SV Sonsbeck in Schonnebeck gefordert Heinrich Losing erwartet ein Spiel auf Augenhöhe

Am Sonntag ist der SVS nun ab 15 Uhr bei der Spielvereinigung Schonnebeck in Essen zu Gast, die mit einem Punkt mehr auf dem achten Platz steht. „Vor der Saison haben viele von einer schweren Spielzeit gesprochen und waren sehr pessimistisch. Aber bis auf die knappe Niederlage in Mülheim bin ich sehr zufrieden. Wir haben in allen Spielen gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind und haben die Ergebnisse auch knapp gestalten können“, sagt Sonsbecks Trainer.