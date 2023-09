Heimpleite in der Fußball-Oberliga SV Sonsbeck fehlt die Cleverness

Im ersten Durchgang verdienten die Rot-Weißen sich Applaus von den 300 Zuschauern. Mit einem gerechten und torlosen Unentschieden ging es in die Kabinen. Zwar hatten die Gäste die besseren Tormöglichkeiten, doch mit Jonas Holzum zwischen den Pfosten stand ein sicherer Rückhalt, der zweimal ganz stark parierte. Ali Hassan Hammoud (18.) und der freistehende Erkan Ari (36.) scheiterten am gut aufgelegten Schlussmann. Auf Sonsbecker Seite kam lediglich Baek in eine vielversprechende Schussposition (7.). Ansonsten bissen sich van de Loo, Klaus Keisers und Co. an der gut gestaffelten Ratinger Defensive die Zähne aus. Aber auch die Hausherren hielten mit guter Zweikampfstärke dagegen.