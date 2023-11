Fußball-Oberliga Siegesserie gibt dem SV Sonsbeck Rückenwind

„Ich hoffe doch, dass ihm das Tor nochmals Rückenwind gibt“, sagt Losing, der Baeks Fähigkeiten im Eins-gegen-eins hervorhebt. „Yechan fehlt aber noch die Torgefährlichkeit.“ Seinen ersten Treffer sehnt auch Niklas Binn herbei. Im Sommer vom TuS Xanten aus der Bezirksliga zum SVS gewechselt, hat sich der 22-Jährige schnell an die neue Liga angepasst. Zwölf Einsätze stehen für ihn zu Buche. Gerade in den letzten beiden Spielen in Hamborn (3:1) und gegen St. Tönis zeigte Binn, was er so alles drauf hat. Losing zog ihn von außen in die Mitte, wo der Offensivmann prima mit Klaus Keisers in vorderster Reihe harmonierte. Chancen für seinen ersten Saisontreffer waren da, zuletzt scheiterte er gegen St. Tönis mit einem Kopfball am Innenpfosten. „Niklas muss man weitere Zeit geben, aber er macht das schon klasse. Der Unterschied von der Bezirks- zur Oberliga ist eben groß“, sagt Losing.