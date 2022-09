Fußball-Oberliga : Eine gefühlte Heimniederlage für den SV Sonsbeck

Auch Johnny Lu (links) und Denis Massold ärgerten sich über zwei verschenkte Punkte. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck Der Aufsteiger kam auf heimischem Rasen gegen TuRu Düsseldorf nur zu einem 1:1. Beste Chancen wurden ausgelassen. Die Gäste spielten mehr als eine Hälfte in Unterzahl. Philipp Elspaß verwandelte einen Strafstoß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andre Egink

Enttäuschte Gesichter gab’s am späten Sonntagnachmittag beim Fußball-Oberligisten SV Sonsbeck zu sehen. Die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing war dem dritten Sieg in Folge sehr nah. Am Ende reichte es aber nur zu einem 1:1 (1:0) gegen TuRu Düsseldorf. Zwar rückte der Aufsteiger auf Tabellenrang 13 vor, dennoch fühlte sich der Punktgewinn wie eine Niederlage an. Trotz zahlreicher Chancen traf lediglich Philipp Elspaß per Elfmeter.

Überraschend stand Sebastian Leurs in der Anfangsformation. Der linke Außenverteidiger gab kurz vor dem Anpfiff grünes Licht. Die medizinische Abteilung vollbrachte unter der Woche eine Top-Leistung und bekam den linken Fuß des Routiniers rechtzeitig fit. Die Rot-Weißen beherrschten den ersten Durchgang nach Belieben. Bei Dauerregen ließ die Losing-Elf den Ball in den eigenen Reihen gut laufen und spielte hochkonzentriert. Die Abwehr um Kapitän Tim Weichelt im Tor rührte Beton an. Die Gäste aus Düsseldorf hatten keine einzige Torchance zu verzeichnen.

Info SVS kassiert Ausgleich in der 83. Minute Es spielten Weichelt; Lu, Elspaß, Schoofs, Leurs, Werner, Terfloth (88. Andich Abdeslam), Maas (88. Fuchs), Massold (77. Janßen), Keisers, van de Loo (83. Von Zabiensky). Tore 1:0 Elspaß (29.), 1:1 Rey Alonso (83.). Zuschauer 220.

Hingegen erspielte sich der SVS einige gute Möglichkeiten. Jamie van de Loo (6.) vergab nach Vorlage von Alexander Maas. In der 26. Minute legte Sonsbecks Mittelstürmer mit der Nummer 9 auf Denis Massold ab. Sein Schuss fischte TuRu-Keeper Johannes Kultscher aus der rechten Torecke. Nur drei Zeigerumdrehungen später brach Klaus Keisers über die linke Außenbahn durch und bediente Massold. Sein Abschluss konnte von Maxwell Bimpek im Strafraum nur durch ein Handspiel gestoppt werden. Folgerichtig zeigte die Unparteiische Jennifer Groß Weege auf den Elfmeterpunkt. Innenverteidiger Elspaß übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:0 (29.).

Mit der Führung im Rücken drängten die Hausherren auf den zweiten Treffer. Aber Keisers (32.) traf nur das Außennetz und Luca Terfloth (33.) scheiterte aus der Distanz an Kultscher. Kurz vor der Pause stoppte Bimpek einen Konter an der Mittellinie regelwidrig durch ein Foul an Terfloth und sah die Gelb-Rote Karte. In Überzahl machten die Sonsbecker nach dem Wechsel dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten: Massold (48.) ans Außennetz, Sebastian Leurs (56.) haarscharf am rechten Pfosten vorbei, van de Loo (60.) scheiterte aus fünf Metern und Terfloth von der Strafraumgrenze (68.). Unter den Zuschauern machte sich Unruhe breit. „Wir müssen endlich das 2:0 machen. Das wird sich sonst gleich rächen“, meinte einer der Sonsbecker Fans.

Zu fahrlässig agierten die Rot-Weißen mit ihrer Chancenverwertung. Am Ende wurde es noch eine Zitterpartie. Die Gäste suchten ihr Heil immer wieder in langen Bällen. Obwohl sie sich eigentlich keine echte Chance erspielten, fiel noch das 1:1 durch Daniel Rey Alonso (83.). Sonsbeck warf nochmal alles nach vorne. Aber Marvin von Zabiensky (89.) und Keisers (90.+4.) gelang nicht mehr der Siegtreffer.