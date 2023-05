Kantersieg in der Fußball-Oberliga 7:1 – Sonsbeck spielt sich in einen Rausch

Keisers meinte: „Wir wollten unbedingt gewinnen und uns eine gute Ausgangssituation für die letzten drei Spiele erarbeiten. Zum Glück hat das funktioniert. Ich wäre gerne noch etwas effektiver gewesen und hätte ein paar Situationen besser lösen können, aber bei einem 7:1 möchte ich mich nicht beschweren.“ Heiner Gesthüsen, der Sportliche Leiter, ergänzte. „Was für ein super Ergebnis. In den ersten zehn Minuten hätten wir schon mit 4:0 führen können. Als durch eine Unachtsamkeit das 1:2 fiel, mussten wir kurz zittern. Aber das Ergebnis sagt alles.“ Zur Leistung von Keisers fügte er noch an: „Klaus ist in den letzten Wochen top in Form – das tut uns zum Ende der Saison richtig gut.“