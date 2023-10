Fußball-Oberliga SV Sonsbeck erledigt Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht

Nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren den besseren Start. Nach einem Abschlag von Holzum verlängerte Keisers per Kopf in den Lauf von Baek, der auf einmal allein auf das SC-Gehäuse zulief. Der flinke Flügelspieler behielt die Übersicht und versenkte zum 1:0 (55.). Nur drei Minuten später parierte Holzum glänzend. Maximilian Pohlig kam am zweiten Pfosten frei zum Kopfball. Pütz zeigte in der 68. Minute, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Der Spielmacher zirkelte einen Freistoß von der Außenlinie und knapp 30 Meter vom Tor entfernt zum 2:0 in den linken Winkel.