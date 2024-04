Fußball-Oberliga SV Sonsbeck hält Hamborn 07 auf Distanz

Aber Sonsbeck steckte nicht auf und drückte weiter auf den Ausgleich. Erneut war‘s Geisler, der sein Team jubeln ließ. Mit seinem fünften Saisontreffer erzielte der 20-Jährige das 2:2 (76.). In der Nachspielzeit hatte Daiki Hara noch zwei Chancen auf den Siegtreffer. Für Hamborn vergab Eren Taskin. Am Ende reichte es nicht mehr zum Lucky Punch, sodass beide Mannschaften mit einem Punktgewinn leben mussten. „Ein großes Kompliment an meine Mannschaft. Nach der taktischen Umstellung hat es in der zweiten Halbzeit besser funktioniert, wir haben uns verdient noch einen Punkt geholt.“