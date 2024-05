Letzter Oberliga-Auswärtsauftritt in Hilden Sanjin Vrebac bleibt dem SV Sonsbeck treu

Nach dreieinhalb Wochen Spielpause geht’s für den SV Sonsbeck am Sonntag wieder um Oberliga-Punkte. In der Zwischenzeit haben die Rot-Weißen ihre Akkus für den Saison-Schlussspurt aufgeladen und den Klassenerhalt ausgiebig auf Mallorca gefeiert. Am vorletzten Spieltag gastiert der SVS beim VfB Hilden. Anstoß beim Tabellensechsten ist um 15.30 Uhr. In dieser Woche gab’s derweil weitere Personalentscheidungen in Sonsbeck.