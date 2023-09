Fußball-Oberliga Warum der SV Sonsbeck ein Luxusproblem hat

Vor einem Jahr fast auf den Tag genau am 4. September war’s Jamie van de Loo, der in der Heimpartie gegen Schwarz-Weiß Essen mit einem Distanzschuss dem SV Sonsbeck am sechsten Spieltag den ersten Saisonsieg (1:0) in der Fußball-Oberliga bescherte. Der Stürmer erzielte das goldene Tor in der siebten Minute. In der laufenden Saison holten die Rot-Weißen den ersten „Dreier“ am vergangenen Sonntag mit einem 2:0-Erfolg in Frintrop bereits am dritten Spieltag. Jamie van de Loo blieb allerdings außen vor. Er stand nicht in der Startelf und wurde auch nicht eingewechselt. Morgen im Heimduell gegen SW Essen (Anstoß 15) sei der 24-Jährige gewiss „wieder eine Option“, sagte SVS-Trainer Heinrich Losing.