Oberligist bezwingt TVD Velbert mit 7:1 SV Sonsbeck feiert den Klassenerhalt mit Schützenfest

Bereits in der ersten Aktion verletzte sich Kapitän und Spielmacher Timo Brauer so schwer, dass er runter musste. Bei sommerlichen Temperaturen ließen es beide Mannschaften zu Beginn ruhig angehen. Keiner wollte den ersten Fehler machen. Binn sorgte mit seinem 1:0 (17.) für den Dosenöffner. Nach einem schönen Spielzug legte sein Sturmpartner Geisler ab, und Binn schlenzte den Ball ins lange Eck. Fast im Gegenzug fiel der Ausgleich. Robert Tochukwu Nnaji scheiterte am rechten Pfosten. In der 25. Minute wehrte SVS-Schlussmann Jonas Holzum einen strammen Distanzschuss von Jan Corsten zur Ecke ab. Kurz vor der Pause bekamen die 270 Zuschauer noch mal was geboten. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld fackelte Pütz nicht lange und setzte die Kugel aus rund 25 Metern zum 2:0 (40.) in den linken Winkel. Die Gäste gaben sich aber noch nicht geschlagen und verkürzten durch Nnaji auf 1:2 (44.).