Fotos Das sind die Neuzugänge des SV Sonsbeck

Philip Pokora, der zweitjüngste Spieler im Kader, war eine der positiven Überraschungen der Sonsbecker Vorbereitung und machte vor allem mit seinen vier Treffern gegen den Landesligisten 1. FC Lintfort auf sich aufmerksam. Mit seinem starken linken Fuß und seiner Schnelligkeit sorgte er für mächtig Alarm auf der linken Außenbahn. „Philip hat eine top Einstellung und ist in einer starken Verfassung aus der Sommerpause gekommen. Er hat in der freien Zeit viel an sich gearbeitet und kann weite Wege gehen“, so Losing, der erst links offensiv mit ihm plant, ihn aber auch als Alternative auf den beiden Außenverteidigerpositionen sieht. „Dort müssen wir noch etwas am Stellungsspiel arbeiten“, sieht der Trainer Verbesserungspotenzial.