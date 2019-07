Kreis übergreifende Gruppen geplant : Neue Gegner für Frauen-Kreisligisten

Kreis Weil es zu wenige Frauen-Teams in den untersten Spielklassen gibt, plant der Fußballverband Niederrhein eine andere Einteilung.

Es wird in dieser Saison keine eigenständige Moerser Frauen-Kreisliga geben. Nur neun Mannschaften hatten sich bis Mittwoch gemeldet. In anderen Gebieten im Fußballverband Niederrhein (FVN) sieht’s ähnlich mau aus. Daher wird’s am 22. Juli in Duisburg ein Treffen mit Vertretern aller Kreise geben. „Unser Bestreben ist, Gruppen mit zwölf Mannschaften spielen zu lassen“, sagt Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses. So wird’s in der neuen Spielzeit Kreis übergreifende Gruppen geben.