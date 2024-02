Wieder später Schock für den Fußball-Bezirksligisten Xanten kassiert auch gegen Goch das 3:3 in der Nachspielzeit

Max Fuchs brachte die Viktoria nach Flanke von Boztepe mit dem 2:2 (64.) zurück ins Spiel. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. In der 87. Minute erzielte der eingewechselte Christopher Kimbakidila das 3:2. Aber Goch gab nicht auf und warf alles in die Waagschale. Erst verpasste Fuchs am zweiten Pfosten (90.), und in der Nachspielzeit folgte der Moment des Lukas Ernesti. Zunächst mit dem Rücken zum Tor hämmerte der Viktoria-Kapitän das Leder in den linken Winkel zum 3:3 in die Manschen (90.+2.).