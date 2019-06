Fußball : SV Sonsbeck freut sich auf das Gastspiel des MSV Duisburg

Sonsbeck Am Freitagabend tritt der Zweitliga-Absteiger zu einem Testspiel im Willy-Lemkens-Sportpark an. Beide Teams präsentieren dabei ihre Neuzugänge.

Die Landesliga-Fußballer des SV Sonsbeck empfangen am Freitag um 19 Uhr den Traditionsverein MSV Duisburg mit ihrem Cheftrainer Thorsten Lieberknecht zum Testspiel im Willy-Lemkens-Sportpark. „Wir freuen uns riesig über die Zusage“, sagt SVS-Vorsitzender Marc Lemkens, der im Rahmen des 100-jährigen Vereinsjubiläums nicht nur den Zweitligaabsteiger in Sonsbeck begrüßen darf.

Denn neben dem MSV gastieren auch Bundesligist Fortuna Düsseldorf (11. Juli) und Regionalliga-Absteiger SV Straelen (13. Juli) in Sonsbeck. „Wir waren mit dem MSV schon seit gut einem Jahr im Gespräch gewesen. Der Kontakt kam über unser Vorstandsmitglied Arndt van Huet zu Stande, der Udo Steinke aus dem Duisburger Vorstand sehr gut kennt. Ein großes Dankeschön an Arndt, der uns dieses Spiel ermöglicht“, erklärt Lemkens.

Heinrich Losing, der neue Sonsbecker Übungsleiter, bat sein Team vor dem Duell mit dem Drittligisten am Mittwoch zu einem lockeren Aufgalopp, so dass sich Neuzugänge und etablierte Spieler schon einmal beschnuppern konnten, bevor es am 2. Juli mit der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit richtig losgeht. „Mir war es wichtig, dass wir vor dem Spiel einmal zusammen kommen und nach der kurzen Pause wieder ein bisschen vor den Ball treten“, so Losing, der schon ankündigte, dass alle anwesenden Spieler zum Einsatz kommen.