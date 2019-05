Fußball : MSV Duisburg Ende Juni zu Gast beim SV Sonsbeck

Sonsbeck/Duisburg Der Zweitliga-Absteiger wird in einem Monat im Willy-Lemkens-Sportpark auflaufen. Die Partie ist Teil der Sonsbecker Jubiläumsfeierlichkeiten. Tickets gehen bald in den Vorverkauf.

Markus Plüm (pm) ist Redakteur in der Lokalredaktion Xanten der Rheinischen Post.

(pm) Heute in einem Monat erleben die Jubiläumsfeierlichkeiten des SV Sonsbeck ihren nächsten Höhepunkt. Denn am Freitag, 23. Juni, gastiert der Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg im Willy-Lemkens-Sportpark. Anpfiff zu der Partie, mit denen die Zebras dem SVS zum 100. Geburtstag gratulieren, ist um 19 Uhr. Die Vorbereitungen bei den Sonsbeckern laufen laut Erstem Vorsitzenden Marc Lemkens bereits auf Hochtouren, Tickets für das Spiel können allerdings noch nicht erworben werden. „Der Vorverkauf wird in Kürze beginnen, die Tickets müssen allerdings noch gedruckt werden“, sagte Lemkens auf Anfrage unserer Redaktion.