Fußball-Bezirksliga Ex-Kapitän Braun beim TuS Xanten neuer Sportlicher Leiter

Marvin Braun, der in dieser Saison verletzungsbedingt noch keine Einsatzminute für die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten vorweisen kann, arbeitet fleißig an seinem Comeback. Ihm machen Leistenbeschwerden zu schaffen. Mitte dieser Woche hat der Ex-Kapitän eine ganz wichtige Rolle übernommen. Der 31-Jährige ist der neue Sportliche Leiter der Fürstenberg-Kicker. Er folgt auf Thomas Dörrer, der vor einigen Monaten zurückgetreten war. Am Samstagnachmittag verabschieden sich die Xantener mit einem Heimspiel in die Winterpause. Zu Gast ist das abgeschlagene Schlusslicht TSV Wachtendonk-Wankum (Anstoß 14 Uhr).