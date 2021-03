40-Jähriger kennt den Verein noch aus seiner Jugendzeit : Marcel Blaschkowitz wird neuer Coach beim FC Viktoria Alpen

Marcel Blaschkowitz coachte zuletzt den SV Straelen II in der Bezirksliga. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Alpen Der 40-Jährige übernimmt ab Sommer das Amt von Jörg Schütz, der im Februar überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte. Der neue Mann an der Seitenlinie bastelt schon am Kader für die kommende Saison in der Kreisliga A.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Kleintges-Topoll

Der FC Viktoria Alpen hat seinen neuen Trainer gefunden. Marcel Blaschkowitz übernimmt beim Fußball-A-Ligisten ab Sommer das Amt von Jörg Schütz, der nach neun Jahren Mitte Februar seinen überraschenden Rücktritt verkündete. Während der sechswöchigen Suche führten die Verantwortlichen viele Gespräche mit potenziellen Kandidaten.

„Wir konnten uns daher ein breites Bild machen und freuen uns, dass wir Marcel für Alpen gewinnen konnten. Er ist sehr zielstrebig und arbeitet schon im Hintergrund an der Weichenstellung für die neue Saison. Er wird auch das letzte Quäntchen aus der Mannschaft herausholen, das vielleicht gefehlt hat, um ganz oben mitzuspielen“, sagt Fußball-Obmann Thorsten Vogel. Marcel Blaschkowitz spielte in seiner aktiven Laufbahn unter anderem für den TuS Borth in der Landesliga. Als Junior schnürte er seine Schuhe auch für Viktoria Alpen.