23-jähriger Student rückt beim Fußball-Bezirksligisten auf Levin Bardehle wird beim TuS Xanten zum Cheftrainer befördert

Ein 23-jähriger Lehramtsstudent wird in der Saison 2024/25 die erste Fußball-Mannschaft des TuS Xanten, die in der anstehenden Bezirksliga-Rückrunde um den Aufstieg mitspielen möchte, trainieren. Levin Bardehle, aktuell Co-Trainer, übernimmt dann die Aufgaben von Chefcoach Johannes Bothen, der den Fürstenberg-Klub auf eigenen Wunsch verlassen wird. Dies gab am Donnerstag Marvin Braun, Bezirksliga-Spieler und Sportlicher Leiter beim Fürstenberg-Klub, bekannt. Zudem gibt’s zwei weitere Winter-Zugänge. Stürmer Jan Pimingstorfer kommt vom GSV Moers und Torwart Paul Küpper vom TuS Asterlagen. Gleichzeitig schickte Braun eine Kampfansage an die Spitzenteams der Bezirksliga, Gruppe 4: „Wir haben die Qualität, ganz oben mitzumischen. Diese Mannschaft hat das Zeug, aufzusteigen.“