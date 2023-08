Fußball-Landesligist spielt 2:2 Spätes Elfmeter-Tor lässt SV Budberg jubeln

Sterkrade spielte vermehrt auf Zeit und ließ durch Andrew Addo die Riesenchance zum 3:1 liegen (76.). Statt die Brechstange auszupacken, versuchten sich die geduldigen Gäste weiter durchzukombinieren – und wurden spät belohnt. Hahn traf in der fünften Minute der Nachspielzeit per Elfmeter; dem war ein Foulspiel an Amissah vorausgegangen. Nach der Kommunikation mit seinem Assistenten ertönte Schaafs‘ Pfiff wieder extrem spät. Budberg war’s egal. Die Oberhausener tobten so sehr, dass der Unparteiische sogar von Ordnern Richtung Umkleide begleitet werden musste.