Lars van Schyndel belebt Fußball-Oberligisten Der Antreiber fürs Sonsbecker Mittelfeld

Der SV Sonsbeck ist mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage – gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg – sehr ordentlich in die neue Spielzeit der Fußball-Oberliga gestartet. Wie in der vergangenen Saison überzeugte der SVS in den ersten vier Pflichtspielen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, einem konzentrierten Defensivverhalten, hoher Laufbereitschaft und einer guten Zweikampfstärke. Mit Sanjin Vrebach, Niklas Binn und Lars van Schyndel kamen auch drei Neuzugänge in allen vier Partien zum Einsatz – van Schyndel stand sogar dreimal in der Startformation. Er bekam im zentralen Mittelfeld neben Jannis Pütz vor den etablierten Luca Terfloth und Max Werner den Vorzug. Heute tritt der 21-Jährige ab 18 Uhr mit dem SVS beim Aufsteiger Mülheimer FC an.