Fußball : SV Sonsbeck schafft auch im siebten Testspiel einen Sieg

SVS-Coach Heinrich Losing war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Der Landesligist bleibt in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Erfolgsspur. Gegen Bezirksligist Viktoria Goch behält das Team mit 3:1 die Oberhand.

Der SV Sonsbeck ist trotz aller personellen Probleme derzeit in einer blendenden Verfassung und bleibt in der Vorbereitung auf die neue Saison ungeschlagen. Auch im siebten Testspiel ging der Landesligist als Sieger vom Platz und setzte sich in einer intensiven Partie mit 3:1 (1:0) gegen den ambitionierten Bezirksligisten Viktoria Goch durch.

Beide Mannschaften traten ersatzgeschwächt an und schenkten sich nichts. Den besseren Start erwischte der Gastgeber und ging durch Klaus Keisers (17.) mit 1:0 in Führung. Zuvor scheiterten Luca Janßen (5.) und Keisers (8.) am Gocher Keeper Dominik Weigl. „Wir haben es versäumt, in der ersten halben Stunde mehr aus unseren Chancen zu machen. So blieb es weiter eng“, sagte SVS-Trainer Heinrich Losing, der nach dem Wechsel noch zwei Pfostentreffer durch Janßen (47.) und Luis Gizinski (50.) sah.

Aber die Gocher blieben dran und schlugen in der 65. Minute zurück. Ahmed Miri nahm sich ein Herz und schoss einen abgeprallten Ball aus der zweiten Reihe unhaltbar zum 1:1 unter die Latte. Zuschauer Joachim Anna war begeistert und meinte: „Allein dieser Treffer war das Eintrittsgeld wert.“ Danach wollten beide Mannschaften den Sieg und kämpften um jeden Zentimeter. Nach einem Foul von Miri an Janßen entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Nathnael Scheffler verwandelte zum 2:1 (81.). Dabei handelte sich Gochs Jonathan Brilski wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte ein. Mit dem Schlusspfiff erhöhte Sebastian Leurs ebenfalls per Elfmeter auf 3:1.