Fußball-Landesligist verliert Testspiel im Trainingslager Häselhoff bleibt Kapitän des SV Budberg

Natürlich wurde im Trainingslager in Jever mit zwei Übernachtungen in der Jugendherberge auch über die Ziele gesprochen, die die Fußballer des SV Budberg in ihrer zweiten Landesliga-Saison erreichen sollen. Und da steht trotz Tabellenplatz vier in der vergangenen Spielzeit wieder der Klassenerhalt im Mittelpunkt. „Und die Entwicklung und Integration der jungen Spieler ist ebenfalls ein wichtiges Ziel. Natürlich geht’s auch darum, die Jungs besser zu machen“, sagt Trainer Tim Wilke. Und der Saisonstart soll dann doch erfolgreicher sein, der erste Sieg nicht erst wieder am sechsten Spieltag bejubelt werden.