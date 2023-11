Fußball-Landesliga 3:4 – SV Budberg wacht in Klosterhardt zu spät auf

Von Beginn an entwickelte sich ein hektisches Spiel auf dem kleinen, von vielen Blättern bedeckten, nassen Kunstrasen auf der Hans-Wagner-Sportanlage in Oberhausen. Die Gäste schafften es im gesamten ersten Durchgang nur selten, Ruhe in ihr Spiel zu bekommen. Die Arminia presste hoch und hatte schon nach vier Minuten Grund zum Jubeln. Das einstige Talent des MSV Duisburg, Jan-Niklas Pia, nutzte eine punktgenaue Vorarbeit von Kevin Kirchner zum 1:0 (4.).