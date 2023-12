Fußball-Landesliga 1:2 – SV Budberg wird in Dingden kalt erwischt

In der ersten Hälfte passierte nicht viel in den Strafräumen. Budbergs Moritz Paul wurde in der dritten Minute kurz vor dem Einschuss geblockt. Es blieb die einzige nennenswerte Möglichkeit für die Gäste vor dem Wechsel. Auf der anderen Seite gab’s den Aufreger vor der Pause in der 14. Minute, als Laurin Severith im „Sechzehner“ Kevin Juch nur mit einem Foul stoppen konnte – Elfmeter. Zuvor hatte der Aufsteiger dreimal die Möglichkeit verpasst, die Situation zu klären. André Bugla verwandelte sicher zum 1:0. In der Nachspielzeit hatte der SVB Glück, als Jan-Niklas Haffke das Leder an den Außenpfosten schoss.